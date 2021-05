CBF define datas, horários e locais para as primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021

O Brasileirão começa no dia 29 de maio e terá o pontapé inicial com a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, agendada para as 11h de sábado, na Arena Condá

Na noite desta terça-feira, a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021. A competição começa no dia 29 de maio e terá o pontapé inicial com a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, agendada para as 11h de sábado, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A primeira rodada do Brasileirão continua pelo fim de semana, com mais seis partidas no domingo. O Flamengo, atual campeão, por exemplo, recebe o Palmeiras no Maracanã, às 16h. Essa rodada só terminará com o Sport, que visita o Internacional, vice-campeão, no Beira-Rio.

1ª rodada

29/5 (sábado)

11h – Chapecoense x Red Bull Bragantino – Arena Condá, Chapecó (SC)

19h – Bahia x Santos – Pituaçu, Salvador (BA)

19h – Cuiabá x Juventude – Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

21h – São Paulo x Fluminense – Morumbi, São Paulo (SP)

30/5 (domingo)

11h – Atlético-MG x Fortaleza – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

16h – Flamengo x Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

16h – Ceará x Grêmio – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

16h – Athletico x América-MG – Arena da Baixada, Curitiba (PR)

18h15 – Corinthians x Atlético-GO – Neo Química Arena, São Paulo (SP)

20h30 – Internacional x Sport – Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

*Em atualização