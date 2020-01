CBF define ‘detalhe especial’ que Flamengo e Athletico utilizarão no uniforme na Supercopa do Brasil

A temporada do Flamengo ainda está no início, porém, existe a clara possibilidade de que um troféu nacional seja erguido no próximo mês: no dia 16 de fevereiro, o Fla encara o Athletico Paranaense, na primeira edição da Supercopa do Brasil, que reúne o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil. Em meio a isso, a CBF definiu o patch que será utilizado nos uniformes das equipes.

Como de costume, o adereço será utilizado no centro da camisa, entre o escudo dos clubes e a logo da patrocinadora esportiva. A localização será exatamente a mesma do patch que o Fla utilizou ao longo do Campeonato Brasileiro de 2019. Esteticamente, no entanto, o artigo traz diferenças enormes nas cores: azul e amarelo serão os tons predominantes. Além disso, o design se baseia numa hipotética ‘junção’ das taças do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Vale destacar que, na Supercopa, o Flamengo vai estrear um novo uniforme. Logo, a primeira versão de jogo da camisa do Fla versão 2020 contará com o patch da competição. O duelo ante o Athletico Paranaense será em partida única, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.