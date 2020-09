CBF divulga datas e horários dos jogos do América pela Copa do Brasil

A CBF divulgou, nesta quarta-feira, as datas e horários dos jogos do América na Copa do Brasil, diante da Ponte Preta, pela quarta fase da competição. Os duelos serão disputados em ida e volta, com o primeiro jogo em Campinas e o segundo em Belo Horizonte.

O primeiro confronto ocorrerá no dia 16 de setembro (quarta-feira), às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, enquanto a segunda partida será disputada no dia 22 de setembro (terça-feira), às 19h, no estádio Independência.

Além da disputa entre América e Ponte Preta, há outras quatro vagas em disputa para a próxima fase. Elas serão definidas com os confrontos desta fase da competição: Brusque-SC x Ceará, Juventude x CRB, Fluminense x Atlético-GO e Botafogo x Vasco.

Quem se classificar nos duelos avançará às oitavas de final do torneio, que contará, além dos times qualificados da fase anterior, com todas as equipes do país que estão na Copa Libertadores da América (Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional e Corinthians), o campeão da Copa do Nordeste em 2019 (Fortaleza), o campeão da Copa Verde em 2019 (Cuiabá) e o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2019 (Red Bull Bragantino) – todos esses times não participaram das fases iniciais da Copa do Brasil.

Nas oitavas de final, um novo sorteio definirá as partidas eliminatórias, também em formato de ida e volta.