CBF divulga guia médico de sugestões protetivas para o retorno do futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elaborou um guia médico de sugestões protetivas para o retorno às atividades no país. A entidade criou uma Comissão Médica Especial para desenvolver estudos e elaborar um protocolo com critérios para orientar o retorno de treinamentos e competições de clubes e seleções.

O guia foi elaborado em conformidade com as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde do Brasil (MS), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médica Brasileira (AMB).

No documento, assinado pelo presidente Rogério Caboclo, a CBF explica que “as medidas de proteção para o retorno das atividades de futebol apresentadas seguem rigorosamente práticas de segurança e assistência para atletas, membros das comissões técnicas, funcionários e colaboradores, que devem ser implementadas em concordância com as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde locais”.

A entidade diz ainda que o processo é dinâmico e vai necessitar de “atualizações contínuas, na medida em que novas normativas do Ministério da Saúde e da literatura especializada com evidências científicas comprovadas sejam publicadas”.

O coordenador da Comissão Médica Especial é Jorge Pagura, que também é presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF.

Entre os membros da Comissão Médica Especial está Rodrigo Lasmar, que é diretor médico do Atlético e coordenador médico da Seleção Brasileira.

Veja o planejamento para a retomada das atividades