CBF pode pedir US$ 500 mil da Fifa para o futebol feminino

Na última terça-feira (8), a Fifa anunciou que tem um programa para impulsionar o desenvolvimento do futebol feminino no mundo e que irá oferecer recursos para todas as 211 federações que quiserem incentivar a modalidade.

Uma verba de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,64 milhões) foi separada para cada uma das federações. Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode acionar o plano de apoio para minimizar os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus no futebol feminino.

A secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, declarou que a organização também “fornecerá mais apoio e assistência às federações membros para que possam investir em todos os níveis do futebol”.

O chefe da Divisão de Futebol Feminino da Fifa, Sarai Bareman, também enfatizou que a grande audiência da Copa do Mundo feminina do ano passado, com mais de 1 bilhão de espectadores, demonstrou a força da modalidade.

– Nosso objetivo é aumentar ainda mais a popularidade do futebol feminino e trabalhar em estreita colaboração com nossos federações membros nos permitirá cumprir esse objetivo e tornar o esporte mais acessível a todos – afirmou.

A Fifajá havia repassado, em agosto, um montante de 1 milhão de dólares para a CBF e a Confederação Brasileira que metade disso sera repassada para a modalidade feminina.