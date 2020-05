CBF: Primeiras regras do protocolo de saúde no futebol vazam

Vazou informações não oficiais a respeito do protocolo de saúde montado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como item essencial para a retomada do futebol brasileiro. As competições oficiais, inclusive o Campeonato Paraense 2020, estão paralisadas em função da pandemia do novo coronavírus.

No Pará, o referido protocolo já sendo montado e deve se basear no modelo da CBF. Foi montada uma comissão, formada por médicos, representantes da dupla Paysandu e Remo e da Federação Paraense de Futebol. O coordenador do trabalho é o vice-presidente da FPF, Paulo Romano. Ele teve acesso ao protocolo extraoficial e alegou que são medidas de difícil implantação. “Ainda nada oficial, mas a grande maioria é impraticável”, disse – abaixo, o detalhamento do protocolo. A comissão já se reuniu e debateu a montagem O presidente da comissão é o médico José Guataçara Gabriel. Ele argumentou que o momento também envolve a observação sobre o que os campeonatos que já retomaram, casos da Alemanha, por exemplo. “Estamos juntando conhecimento de outras federações, para tirar o que interessa para nossa realidade”, admitiu o profissional da área da saúde. Além de uma mudança no comportamento dos jogadores, Guataçara avaliou que é necessário ampliar os cuidados para os profissionais que dão o suporte na área do esporte. “É uma prevenção mais rígida, para cozinheiros, roupeiros, por exemplo”, citou o médico.

Ainda não é possível projetar um retorno, segundo Guataçara. “O primeiro semestre está totalmente fora”, disse. No entanto, sabe-se que a retomada dos jogos deve ocorrer sem a presença de público nos estádios.

Protocolo extraoficial

– Acesso ao campo reduzido: fotógrafos, radialistas e jornalistas ficarão na tribuna de imprensa, respeitando o distanciamento social.

– Entrevistas em campo sem repórteres com microfones pendurados em cabos de apoio de tv

– Entrevistas coletivas virtuais comandadas pelos assessores de imprensa dos clubes

– VAR será usado normalmente e a comissão de arbitragem da CBF será responsável por checar as condições de saúde da equipe de arbitragem

– Jogadores entram e saem do campo separadamente

– Mudança no comportamento para comemoração de gols e dentro de campo de maneira geral

– Limite de 10 gandulas e maqueiros por jogo

– Redução nos exames antidoping; um teste por equipe a cada partida

– Credenciamento de, no máximo, 40 pessoas por equipe para o local de jogo, incluindo ônibus de delegação.

– Clubes têm responsabilidade de checar estado de saúde de todas as pessoas que vão para o estádio

– Obrigatório o uso de máscara e ficar o menor tempo possível nos vestiários (recomendado no máximo 40 minutos)