CBF suspende competições de âmbito nacional por tempo indeterminado

Partida ficou paralisada por 40 minutos por conta da chuva e do gramado alagado.

Com mais de cinco mil torcedores na Curuzu, o Paysandu recebeu o Castanhal na manhã detse domingo, 15, em partida válida pela oitava rodada do Parazão 2020. A vitória era fundamental para as duas equipes na busca por uma vaga na semifinal.

Nos primeiros minutos da partida, o Paysandu montou uma blitz no campo do Castanhal. Aos dois minutos, a zaga do Japiim foi mais rápida que Nicolas e cortou o perigo na hora da finalização. Em seguida, o goleiro Paulo Henrique travou um duelo pessoal com o atacante Vinicius Leite. Por duas vezes, o camisa 10 bicolor tentou e o goleiro do Castanhal fez boas defesas.

Aos nove minutos, após cobrança de falta de Vinicius Leite, o goleiro do castanhal não conseguiu segurar a cabeçada de Nicolas e a bola sobrou limpa para Deivid Souza empurrar para o fundo do gol. Paysandu, um a zero.

A primeira chegada do Castanhal foi aos 22 minutos. PC Timborana recebeu na esquerda e bateu direto para o gol. A bola pegou na rede pelo lado de fora. Aos 29 minutos, o zagueiro Cleberson tentou pelo alto e mandou à esquerda do gol bicolor. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Dioguinho acionou Fazendinha dentro da área. O meia atacante do Castanhal bateu rasteiro, no canto, e Gabriel Leite fez a defesa.

O segundo tempo começou debaixo de chuva. E aos dois minutos, a partida foi paralisada. Em consenso com os capitães de Paysandu e Castanhal, a arbitragem decidiu aguardar 30 minutos para ver se o volume de água no gramado diminuía. Durante a parada, funcionários do Paysandu tentaram acelerar o escoamento da água com rodos e garfos, furando o gramado.

Passados os 30 minutos, a arbitragem retornou ao gramado, chamou os capitães e decidiu reiniciar a partida.

O castanhal voltou com duas mudanças. Os atacantes João Leonardo e Wilker entraram no jogo aos três minutos. No minuto seguinte, após escanteio vindo da direita, o atacante João Leonardo usou a mão para tentar fazer o gol e acabou expulso.

Aos 12 minutos, o goleiro do Castanhal voltou a ter trabalho. Deivid Souza arrancou pela esquerda e bateu cruzado para a defesa de Paulo Henrique.

A partida seguiu morna. O gramado alagado dificultou as criações de jogadas. Aos 31 minutos, Nicolas tentou de bicicleta, mas parou no goleiro Paulo Henrique. Aos 38 minutos, Eneilson entrou de carrinho em Elielton e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Castanhal com nove jogadores em campo. E ficou por isso. Paysandu um, Castanhal zero.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 19 pontos, seguindo na liderança e garantiu a classificação para a semifinal. Já o Castanhal segue na terceira colocação com 14 pontos, na briga por uma das duas vagas restantes na próxima fase.

Acompanhe como foi a partida no lance a lance:

49 MINUTOS – FINAL DE JOGO NA CURUZU! O PAYSANDU VENCE E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL!

46 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

Uilliam Barros, do Paysandu, por falta na lateral do campo

45 MINUTOS

Jogo vai até aos 49 minutos.

44 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

Elielton, do Payandu, por falta na intermediária.

41 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

Marcos, do Castanhal, por falta na entra da área.

38 MINUTOS – CARTÃO VERMELHO

Enelilson, do Castanhal, entrou de carrinho em cima de Uchôa e foi direto para o vestiário.

31 MINUTOS – OLHA O NICOLAS!

Nicolas tenta de bicicleta, mas o goleiro Paulo Henrique defende com tranquilidade.

MUDANÇA NO PAYSANDU

Elielton entra vaga de Deivid Souza

MUDANÇA NO PAYSANDU

Entra Caique Oliveira na vaga de Tony

MUDANÇA NO CASTANHAL

Entra Bartola na vaga de Cleberson

MUDANÇA NO PAYSANDU

Entra Uilliam Barros na vaga de Vinicius Leite

12 MINUTOS – OLHA O PAPÃO!

Deivid Souza bateu cruzado e Paulo Henrique fez a defesa.

PÚBLICO NA CURUZU!

Pagantes: 1.898

Sócio Bicolor: 2.230

Credenciados: 1.650

Total: 5.778

Renda: R$55.435,00

04 MINUTOS – CARTÃO VERMELHO!

João Leonardo acabou de entrar no jogo, meteu a mão na bola e foi expulso!

03 MINUTOS – BOLA VOLTA A ROLAR NA CURUZU!

MUDANÇAS NO CASTANHAL

Koão Leonardo e Wilker entram nas vagas de Dioguinho e Samuel

Jogadores retornam ao gramado. A partida será reiniciada!

Os primeiros 30 minutos já passaram. Agora a arbitragem checa se o gramado tem condições da bola rola para reiniciar o jogo. Caso contrário, será aguardado mais 30 minutos.

Fundionários do Paysandu tentam auxiliar na drenagem do gramado.

Lateral do gramado completamente alagada!

Árbitro da partida, Joelson Silva, indica que será aguardado 30 minutos para o reinicio da partida. Caso o volume de chuva não baixe, serão aguardados mais 30 minutos, como diz o regulamento da CBF.

Ambas as equipes foram para os vestiários do Estádio da Curuzu.

02 MINUTOS – JOGO PARALISADO!

Árbitro reúne com os capitães e decide a paralisação da partida por conta da chuva.

01 MINUTO – CARTÃO AMARELO

Uchôa, do Paysandu, por falta na intermediária

BOLA ROLANDO PARA O SEGUDO TEMPO!

Equipes voltam sem alteração

46 MINUTOS – FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

45 MINUTOS

Partida vai até aos 46 minutos.

44 MINUTOS – OLHA O CASTANHAL!

Dioguinho encontra Fazendinha na grande área. O meia atacante do Castanhal bate rasteiro, no canto, e Gabriel Leite faz a defesa.

38 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

PH, do Paysandu, por falta na entrada da área bicolor.

29 MINUTOS – UUUUUUUUUUUUUUUUH!

O escantio da direita veio na cabeça do zagueiro Cleberson, que mandou perto do gol bicolor.

27 MINUTOS – CALMA, GOLEIRO!

Luis Felipe desce em velocidade pela direita, manda para a área e o goleiro do Castanhal passa batido pela bola. Mas depois se recupera e faz a defesa.

24 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

Tony, do Paysandu, por falta no campo de defesa

22 MINUTOS – CHEGA O CASTANHAL!

PC Timborana recebe na esquerda e bateu direto para o gol. A bola vai na rede pelo lado de fora.

17 MINUTOS – PAULO HENRIQUE DE NOVO!

Nicolas tenta de cabeça e o goleiro do Castanhal faz mais uma boa defesa.

13 MINUTOS – CARTÃO AMARELO

Cleberson, do Castanhal, por falta em Deivid Souza.

09 MINUTOS – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAYSANDU!!!

VINICIUS LEITE COBRA FALTA DA INTERMEDIÁRIA. NICOLAS DESVIA NA ENTRADA DA ÁREA, O GOLEIRO PAULO HENRIQUE NÃO SEGURA E DEIVID SOUZA APARECE PARA TOCAR PARA O FUNDO DO GOL!

08 MINUTOS – PEGA PAULO HENRIQUE DE NOVO!!!

Na base da pressão, a bola sobra para Vinicius Leite, de novo, parar em Paulo Henrique.

06 MINUTOS – PEGA PAULO HENRIQUE!!

Vinicius Leite recebe ótimo passe na entrada da área, domina e bate para o gol. O goleiro Paulo Henrique faz a defesa!

02 MINUTOS – NA PRESSÃO!

Paysandu começa em cima. Após escanteio cortado, a zaga do Castanhal corta na hora em que Nicolas ia finalizar.

BOLA ROLANDO NA CURUZU!

Goleiro Gabriel Leite finalizando o aquecimento.

Castanhal já iniciando o trabalho de aquecimento.

MUDANÇA NO CASTANHAL! O laterla direito Léo Rosas foi vetado no vestiário por conta uma de virose. Eneilson, vai para o jogo!

O CASTANHAL ESTÁ DEFINIDO PARA O JOGO!

O PAYSANDU ESTÁ ESCALADO!

Manhã nublada em Belém. Logo mais a bola rola para Paysandu x Castanhal na Curuzu.

