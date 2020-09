Celebração! 7 de setembro terá pronunciamento de Bolsonaro

Devido à pandemia de coronavírus, o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília não poderá ser realizado. Apesar disso, o governo prepara uma série de ações para celebrar a data, como um evento fechado com Jair Bolsonaro e um pronunciamento do presidente em cadeia de rádio e TV.

De acordo com o jornal O Globo, o evento fechado ocorrerá durante a manhã da próxima segunda-feira e terá a presença de Bolsonaro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Eles farão um discurso sobre o Dia da Independência.

Ao final, Bolsonaro irá assistir a uma passagem da Esquadrilha da Fumaça na rampa do Palácio do Planalto. Além disso, o governo também planeja, ao longo do mês, iluminar monumentos de Brasília com as cores verde e amarelo.

Segundo o veículo, as equipes de comunicação do governo também planejam uma campanha para divulgar manifestações de “amor à pátria” pela data.

A decisão de cancelar os desfiles de 7 de setembro partiu do Ministério da Defesa.