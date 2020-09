Celso de Mello tem raiva de Bolsonaro

No domingo (13), o ministro da Defesa, general Azevedo e Silva, está indo para Amazônia. O Brasil realiza os maiores ensaios, treinamentos e manobras de defesa do território nacional nesse momento.

A participação de paraquedistas do Rio de Janeiro em operações especiais de Goiânia. Tinham também brigadas de infantarias de selva blindadas, artilharia, embarcações e aviações para mostrar para a vizinhança que ninguém deve se meter com o Brasil.

Mas na cabeça dos cachorros temos problemas. Com as FARCS já tivemos, com a Frente de Libertação Nacional também, além disso temos o nosso vizinho esquisito do norte, a Venezuela.

Temos também como inimigos os olhos dos cobiçosos europeus que fazem uma campanha de conspiração. Isso porque em 1907 os Estados Unidos precisavam fazer um canal com um rio brasileiro.

Com isso, o território da Colômbia diminuiu e se tornou o país chamando Panamá. O canal foi feito nesse país. E no Brasil ficam de olho nos rios do Amazonas porque a saída para o Atlântico fica no Equador.

Marcelo Bretas

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, participou de um evento oficial de inauguração de uma alça da ponte Rio-Niterói no mesmo palanque que o presidente da República e do prefeito da cidade, em 15 de fevereiro.

Depois, ele que é muito religioso, participou de um outro evento religioso também. A OAB, que faz tudo para incomodar o presidente, disse que ele estava participando de um evento político-partidário – o que é proibido.

Mas esse evento era religioso. Além disso, os poderes são independentes e harmônicos, isso está no artigo segundo da Constituição. Pois o corregedor da época, que hoje é presidente do Superior Tribunal de Justiça e pai do moço que estava sendo investigado pela Lava Jato, aceitou a denúncia.

Por isso, Marcelo Bretas será investigado essa semana pelo Conselho Nacional de Justiça. O caso investiga se ele poderia estar no palanque com o presidente ou não. Isso é risível. Celso de Mello também faz isso de vez em quando, como pode julgar.

Está muito claro a raiva de Celso de Mello pelo presidente da República e os brasileiros que o elegeram. Mas ainda bem que ele faz 75 anos no dia 31 de outubro e consequentemente precisa se aposentar compulsoriamente.

Talvez o substituto dele seja o atual ministro da Justiça André Mendonça, que está hoje hospitalizado, em Brasília, com miocardite aguda, ou seja, uma inflamação no coração. O presidente da República o visitou ontem (13).

Ferrovias

Na sexta-feira (11), Bolsonaro esteve em Barreiras (BA) para acompanhar o início dos trabalhos de uma batalhão de engenharia do Exército, vinculado à área nordeste. Os batalhões de engenharia de construção não trabalhavam desde 1995.

Eu lembro da construção de ferrovias de muito tempo, mas com o tempo isso parou por uma estratégia burra de diversos governos. Agora o governo brasileiro está voltando aos trilhos.

O objetivo é juntar o litoral de Ilhéus com o Tocantins. Depois, eles querem ir mais para oeste ainda e fazer uma estrada no Mato Grosso. É uma malha ferroviária que vai ajudar a escoar as riquezas do Brasil.