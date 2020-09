Centro de Perícias Científicas abre processo seletivo para Marabá e Parauapebas

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) tornou público, nesta sexta-feira (4), o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao preenchimento de três vagas de perito médico-legista. As vagas são destinadas para contratação temporária, sendo que duas serão destinadas o quadro de profissionais na Unidade Regional do CPCRC de Marabá e a outra será preenchida no Núcleo Avançado de Parauapebas.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com vencimento base de R$ 7.218,75, entre outros benefícios. Os interessados deverão acessar o site do Centro de Perícias. Em seguida, o candidato deverá encaminhar o formulário ao endereço eletrônico pss@cpc.pa.gov.br, junto com documentos especificados no edital, entre os dias 5 a 8 deste mês.

A escolha dos candidatos ao PSS do CPCRC envolve a análise dos documentos e currículos, de caráter classificatório e eliminatório, e entrevista com os candidatos selecionados, nos respectivos municípios que estão ofertando as vagas. As informações completas sobre o PSS estão disponíveis no edital.

Por Tina Santos