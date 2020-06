Centro de Testagem e Aconselhamento disponibiliza atendimento aos finais de semana de junho

Em virtude da grande procura pelo serviço de prevenção e diagnóstico do HIV em Belém, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), órgão da Prefeitura de Belém, disponibiliza neste mês de junho, atendimentos também aos sábados e domingos, das 8h às 14h.

Para facilitar o acesso do usuário ao serviço, o Centro oferece Profilaxia Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP), consultas agendadas, distribuição de autotestes e realização de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

“O CTA disponibiliza os testes rápidos e autotestes com o objetivo de trabalhar o diagnóstico do vírus do HIV precocemente, facilitando o tratamento, e evitando que o indivíduo adoeça e entre no quadro clínico da AIDS”, explica o diretor do Centro, Harry Sardinha.

Se o teste do paciente for reagente, ele é encaminhado para o Centro de Atenção às Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia), para o início do tratamento e investigação para saber se existem outras comorbidades a serem tratadas, a fim de que o indivíduo possa viver normalmente.

“A saúde dos pacientes que aderem ao tratamento é tão boa quanto de uma pessoa que não tem o vírus, pois eles passam a ir constantemente ao médico. Os usuários são atendidos por uma equipe multidisciplinar muito bem treinada e capacitada para acolher o indivíduo e a sua família, com psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, dentista e nutricionista, terapeuta ocupacional, enfermeiro e infectologista. A equipe acolhe o paciente para que ele assimile o resultado da melhor forma, possibilitando uma melhor qualidade de vida após dar início ao tratamento”, enfatiza Harry.

O CTA também realiza a distribuição de preservativos feminino e masculino, além de lubrificantes, com o objetivo de incentivar a população a manter relações sexuais seguras, prevenindo o aumento de novos casos de HIV/AIDS na capital.

Serviço: O CTA fica a localizado na Av. Alm. Tamandaré, nº 909, esquina com a Rua São Pedro, no bairro da Campina.