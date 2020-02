Cerca de 10 quilos de medicamentos são apreendidos em Salinas

A Banda Forró do Muído foi a atração da primeira noite do Carnaval de Canaã dos Carajás, no último sábado, 22. Segundo a prefeitura, cerca de 20 mil pessoas assistiram ao show na estrutura montada ao lado do Bosque Gonzaguinha.

No domingo, a festa Sunset começou às 17h, com os shows regionais de Fernando GB, de Parauapebas e Elizeu Vegas, de Canaã. A programação, voltada também para as crianças, terminou mais cedo, à meia noite.

Segundo a Polícia Militar não houve nenhuma ocorrência de gravidade nos dois primeiros dias de carnaval. A PM recebeu reforço de Parauapebas e Belém para fazer o policiamento dentro e fora do circuito da folia, que contou também com apoio da Policia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Este ano, a estrutura foi cercada e os foliões tiveram acesso por única entrada para facilitar o uso de detector de metais e evitar armas brancas e de fogo. Também foi proibido o uso de bebidas em recipientes de vidro.

O carnaval continua

Nesta segunda-feira, 24, o show será com a banda “Os Barões da Pisadinha”, com muito forró e tecnobrega. E na terça-feira, 25, encerrando a festa, será a vez da apresentação de Fabrícia e Banda que traz sucessos do axé.