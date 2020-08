Chances e riscos do Papão na rodada

Quarto colocado, mas com a mesma pontuação do Vila Nova (quatro pontos), o Paysandu pode ser superado hoje mesmo pelo Jacuipense, que tem três pontos e joga às oito da noite, em casa, contra o Botafogo/PB. E mesmo que vença em Manaus, o Papão ainda pode ser alcançado pelo Vila Nova, se o time goiano ganhar do Remo. Nesse cenário, determinado a se manter no G4, o Paysandu precisa somar os três pontos e deixar o resto por conta do destino. Ou pelo menos empatar e somar um ponto que poderá ser precioso lá adiante.

Com apenas dois pontos, o Manaus está inflamado. Deve se arriscar na busca da primeira vitória. Jogo para o Papão ser estratégico e letal.

Leão já pode chegar a um terço do caminho para classificação

Se ganhar do Vila Nova, domingo, na quarta rodada da Série C, o Remo já atinge um terço da pontuação necessária à classificação. Afinal, as estimativas baseadas nos últimos campeonatos indicam que 30 pontos classificam. E o Leão já pode chegar a 10 neste domingo.

O Vila Nova se refaz do impacto da goleada que tomou em Fortaleza (4 x 0 para o Ferroviário) e investe tudo na reabilitação diante do Leão. O time goiano vem a Belém sob veementes cobranças. O Remo vive as oscilações naturais de um time em construção, consciente de que precisa se superar na aplicação tática e na bravura pelos três pontos, jogando bem ou jogando mal. Pragmatismo absoluto!

BAIXINHAS

* Nicolas, com 11 gols, está no top 10 dos artilheiros do Brasil em 2020. Acima do xodó bicolor, estão Nenê (Fluminense) e Tiago Orobó (America/RN e Fortaleza) com 15 gols; Léo Gamalho (CRB) com 14; Gabigol (Flamengo) com 13; German Cano (Vasco), Cleber (Ceará) e Edu (Brusque) com 12 gols. João Carlos, do Volta Redonda, tem a mesma artilharia de Nicolas: 11 gols.

* Se Nicolas é o artilheiro do Pará na temporada, Eduardo Ramos é o artilheiro regional do pós quarentena, com quatro gols, um a mais que o bicolor. Nicolas e Eduardo Ramos são os grandes protagonistas das finais do Parazão e esperanças de bicolores e azulinos também para fim de semana, na Serie C, contra Manaus e Vila Nova.

* Importadores insaciáveis, Leão e Papão têm jogadores de todas as regiões do país na escalação principal. Remo: Vinícius, Eduardo Ramos e Gelson do centro-oeste, Everton (ou Jansen), Fredson e Mimica do nordeste, Dudu Mandai e Tcharlles do sul, Lucas do sudeste, Djalma do Norte.

* Paysandu: Perema e Alan Calbergue do norte, Tony, Uchôa e Matheus Anderson do nordeste, Micael, Bruno Collaço, Gabriel Leite e Nicolas do sul, Vinícius Leite do centro-oeste. Juninho, que acabou de chegar, é paulista. Portanto, mais um do sudeste.

* Tratado com desconfiança até poucos dias, por não ter sido útil ao Remo nos primeiros quatro meses, Dudu Mandai já tem o seu potencial reconhecido. Está voltando a ser o lateral esquerdo do São José/RS que despertou o interesse do Leão.

Por Carlos Ferreira