Chapecoense vence Brusque e conquista Catarinense

Com gol de Anselmo Ramon, Verdão triunfa no segundo jogo da final

A Chapecoense conquistou neste domingo (13) o título do Campeonato Catarinense após derrotar o Brusque por 1 a 0, no Estádio Augusto Bauer, no segundo jogo da decisão.

O gol da vitória neste domingo saiu aos 24 minutos da etapa final. Anselmo Ramon recebeu lançamento e ajeitou para Paulinho Moccelin, que tocou para Aylon. O atacante da Chape errou a finalização e a bola sobrou para Anselmo Ramon empurrar para as redes.

Como a Chapecoense havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, a equipe do oeste de Santa Catarina definiu o campeonato. Esse foi o terceiro título estadual nos últimos cinco anos e a sétima taça na história do clube na competição.

Antes disso, porém, o Brusque, que havia sido campeão em 1992, tentou pressionar. Mesmo sem torcida, o time da casa foi para cima. Porém, a aposta na foi na bola área. A melhor oportunidade no primeiro tempo foi com chute de fora da área de Zé Mateus, mas a bola foi pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Verdão do Oeste pouco sofreu. Esteve praticamente toda etapa mais perto do gol. Aylon quase marcou de cabeça aos 20 minutos. Um minuto depois, Willian Oliveira acertou a bola na trave em chute de fora da área. E na sequência, aos 24 minutos, veio o gol de Anselmo Ramon. Aí, o Brusque tinha pouco mais de 20 minutos para marcar três gols e levar a decisão para os pênaltis. Mas não conseguiu nada. O placar ficou no 1 a 0 para a Chapecoense.