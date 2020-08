Charles Guerreiro está de volta para comandar o Independente no Campeonato Brasileiro

O técnico Charles Guerreiro, de 56 anos, está de volta para comandar o Independente Tucuruí na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D de 2020. O comandante que já esteve no Galo Elétrico em outras temporadas, inclusive em 2019, quando treinou a equipe que ficou com o vice do Parazão perdendo a final para o atual bicampeão, o Clube do Remo, deve iniciar os trabalhos na próxima segunda-feira (31).

“Fechei com o presidente Nunes devido ao nosso trabalho que nós fizemos ano passado, onde conquistamos o vice-campeonato paraense e conquistamos as vagas para a Copa do Brasil, Série D e Copa Verde. Então estamos voltando ao Galo Elétrico para disputar essa Série D, que foi uma série que conquistamos junto com alguns atletas aqui do Pará com muito orgulho porque foi conquistada dentro de campo e com muito trabalho. Estou muito feliz”, afirmou Charles Guerreiro, técnico do Independente.

O até então presidente do Independente, Deley Santos, teve que se afastar da presidência do clube devido ao período eleitoral, já que vai concorrer a vereador em Tucuruí, assumindo no momento José Nunes, que se tornou presidente em exercício até o retorno de Deley. Na reta final do Parazão, a diretoria do Galo Elétrico dispensou 70% do elenco e trabalhou com jovens da cidade e o time acabou nem avançando para as semifinais do estadual. O técnico Charles Guerreiro pretende contar com atletas que trabalhou na campanha do ano passado.

“Estou de volta para fazer um trabalho maravilhoso e colocar o Galo Elétrico em uma outra série, que seria da D para a C. A gente sabe das dificuldades que passa hoje o Independente na questão financeira, mas nós acabamos abraçando essa causa e vamos procurar contratar e trazer jogadores daquele ano, atletas que estejam focados, realmente de qualidade que nos ajudaram a conquistar tudo isso que o Independente conquistou, e agora com o presidente que assumiu, o Nunes, colocar o time onde ele merece. A gente sabe da responsabilidade de ter que fazer um trabalho muito bom e não será fácil”, finalizou Charles Guerreiro.

O Independente Tucuruí está no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, que além do Galo Elétrico conta com Atlético (AC), Bragantino (PA), Fast (AM), Galvez (AC), Rio Branco (AC) e Vilhenense (RO). O grupo de sete equipes vai classificar as quatro melhores para a segunda fase da competição. O Independente faz sua estreia diante do Rio Branco, no dia 19 de setembro, fora de casa, faltando a CBF confirmar o local e horário do jogo.

Por Fábio Relvas