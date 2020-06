Chef Henrique Fogaça fecha restaurante no RJ e demite 200 funcionários

O chef Henrique Fogaça afirmou nesta quinta-feira (4) que teve que fechar seu restaurante no Rio de Janeiro e demitir 200 funcionários por conta da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao Canal do Datena, no YouTube, o jurado do MasterChef comentou a situação financeira do estabelecimento.

“Um mês você segura; dois meses você vai pro buraco”, afirmou Fogaça. Segundo o chef, os gastos com o shopping no Rio de Janeiro, onde ficava o restaurante do Rio, o obrigaram a tomar a decisão.

“Só nesses quatro meses, estamos com meio milhão de prejuízo. É complicado; o shopping é tipo um sócio seu, participa com 8% de faturamento do grupo, tem que pagar ajuda de fundo, etc. Shopping explora e suga tudo”, afirmou Fogaça no Canal do Datena.

Já em São Paulo, o jurado do MasterChef afirmou que a operação está mantida. “O delivery traz 15% do faturamento apenas. Estou contando moeda para pagar contas básicas e manter o restaurante respirando. Não teve alívio fiscal, isso complicou”, complementou.

De acordo com Fogaça, a expectativa é voltar a reabrir seu restaurante em São Paulo no próximo dia 15 de junho. “Vão ter mesas com distanciamento. Tenho 100 lugares, vou abrigar 50 pessoas. Será uma nova forma de trabalho.”