Chris Evans, ator de Capitão América, vaza nude e fãs enlouquecem

O ator Chris Evans, famoso por interpretar o personagem Capitão América, da Marvel, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após vazar sem querer um nude no Instagram. Ele estava gravando a tela do celular para uma série de stories quando o celular acabou voltando para o rolo da câmera.

Entre as imagens, havia a foto de um pênis, que os internautas logo atribuíram a Chris Evans. A gravação foi apagada em seguida. Nas redes sociais, muitos fãs entraram em defesa do ator e compartilharam fotos dele sorrindo e com o cachorro, para evitar que a imagem do nude ficasse em evidência, enquanto outros usuários elogiaram o que viram.