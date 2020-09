Cidadania oficializa candidatura de Thiago Araújo à prefeitura de Belém

Convenção foi realizada na noite desta segunda, 16. Candidato a vice-prefeita é Marinalva Muniz da Silva.

O partido Cidadania oficializou, nesta quarta (16), o deputado estadual Thiago Araújo como candidato à prefeitura de Belém. A convenção do partido ocorreu em um ginásio localizado na av. Almirante Barroso, bairro do Marco, em Belém.

Ao lado do atual prefeito, Zenaldo Coutinho, Thiago discursou e falou sobre algumas das propostas de sua candidatura.

“Vamos dar continuidade aos projetos desenvolvidos por Zenaldo. Ficará na conta o recurso para continuar o BRT e o Pronabem, urbanização do Mangueirão até Icoaraci pela Augusto Montenegro, e vamos brigar pela liberação do recurso federal para a macrodrenagem do Mata Fome. Quero diminuir a máquina pública e aumentar a sua produtividade, e iremos lutar para desenvolver um programa de renda básica para ajudar a população mais necessitada de Belém, que tem 34% de pessoas na informalidade”, disse Araújo na convenção.