Cientista brasileira faz descoberta de método de combate a alopecia e se torna destaque internacional

A pesquisadora mineira Jackeline Alecrim alcançou reconhecimento no meio acadêmico e se tornou também bem sucedida nos negócios como empreendedora na área da cosmética após a descoberta de um método exclusivo e patenteado de tratamento da alopecia (calvice) a partir de extratos de café. Chamado ‘Caffeine’s Therapy‘, o produto que tem a formulação desenvolvida pela cientista está presente em vários países do mundo.

Desenvolvimento científico

Com base nas suas pesquisas e nos estudos desenvolvidos ao longo de quatro anos, a doutora conseguiu um feito inédito no mundo inteiro, que foi uma tecnologia realmente eficaz no combate a queda de cabelo e calvície: “somos os únicos no mundo que dominam a produção deste composto para o tratamento da alopecia baseado em ativos provenientes do café”.

Reconhecimento internacional

O produto ‘Caffeine’s Therapy’ é comercializado em 8 países e tem sido utilizado em centros clínicos no exterior para o tratamento da queda capilar: “ocorreram inúmeras divulgações nas redes sociais de pacientes e profissionais dos EUA. Os estudos clínicos do shampoo não foram publicados em revista científica pois guardam detalhes resguardados por patente”, conta a Dra. Jackeline.

O segredo

A cientista explica o diferencial de seu tratamento e dos seus estudos frente a outras pesquisas: “Enquanto todos tentavam tratar a alopecia utilizando cafeína como único princípio ativo da formulação, eu resolvi ir com base nos meus estudos na contramão disso. Eu deixei a cafeína no composto sem isolá-la, de modo complementar com outros princípios ativos no extrato biotecnológico de café. Vários pesquisadores da Alemanha e de muitos outros países já observavam que a cafeína tinha efeito no beneficiamento do ciclo capilar, porém com baixa eficácia. Meus estudos demonstraram que na concentração correta o extrato que desenvolvemos teria eficácia muito maior, e por isso fomos o primeiro grupo de pesquisa a obter resultados significativos com a cafeína com ação beneficiada para o tratamento da alopecia. Durante quatro anos de estudo, mais da metade deste tempo foi tentando encontrar a concentração ideal para estimular o efeito de crescimento capilar e combate a calvice, pois em concentração errada poderia promover a queda em vez do crescimento”.

Os produtos desenvolvidos pela cientista a posicionaram também como mulher de negócios através da criação da sua própria empresa, a Magic Science, que atua na produção e comercialização: “Os resultados têm sido surpreendentes e com boa aceitação em vários países. Devo isso ao fato do produto ser um grande sucesso com 100% de eficácia anti queda nos testes exigidos pela ANVISA com redução da queda, estímulo no surgimento de novos fios e no crescimento capilar, algo único em todo o mundo”.