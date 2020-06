Cientistas calculam que 36 civilizações alienígenas podem ser contactadas

Não é 42, é 36. É esse o número “mágico” de civilizações alienígenas que os seres humanos podem contactar segundo um cálculo feito por cientistas da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Deixe de lado a visão de extraterrestres com o dedo brilhante do personagem do filme E.T (que não curiosamente ilustra essa matéria): os especialistas acreditam que isso pode ajudar a entender melhor o futuro da Terra e seu lugar no cosmos. Mas nada ainda foi confirmado e até o momento a teoria é apenas especulativa.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o professor de astrofísica e coautor do estudo, Cristopher Conselice, afirmou que “é extremamente importante e animador porque pela primeira vez nós temos uma estimativa do número de civilizações inteligentes que podemos contactar para descobrir se existe vida no universo — uma questão que está sem ser respondida por milhares de anos”.

Para chegar a esse número, Conselice e seus colegas adaptaram a já antiga equação de Drake. Criada em 1961 pelo astronômo Frank Drake, a equação é conhecida por ser bastante controversa e aponta sete fatores que precisam ser levados em conta para chegar a um número estimado de civilizações inteligentes por aí na galáxia — N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L, sendo que, só para explicar, N seria o número de civilizações contactáveis na Via Láctea e R* seria a taxa de formação de estrelas. “É mais uma ferramenta para pensar sobre questões do que algo que pode ser efetivamente resolvido”, disse Conselice ao jornal.

Com isso, veio a refinação de Drake (não o rapper) com novos dados e usando também o Princípio Copernicano, que afirma que a Terra não está em uma posição central no universo. Conselice também acredita que a vida alienígena teria semelhanças com os humanos e que “não ficaríamos super chocados ao vê-los”.

Se a vida na Terra foi formada entre 4,5 e 5,5 bilhões de anos depois da formação de estrelas, o número provável de civilizações capazes de comunicar entre si é algo entre quatro e 211, sendo que 36 são mais prováveis de ter contato com a Terra, segundo a pesquisa. Para que a comunicação seja de duas vias, o time de cientistas acredita que a Terra precisaria sobreviver mais outros 6 mil anos. “As civilizações estão bastante distantes da nossa. A mais próxima, de acordo com nossos cálculos, está a 17 mil anos luz de distância”, disse ele ao The Guardian.

Então segure as emoções. Não vai ser agora que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para um amigo em Marte perguntando se pode se mudar para fugir do ano de 2020 na Terra.

Por: Tamires Vitorio