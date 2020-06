Cinco alimentos que fortalecem o sistema respiratório

Com a pandemia do novo coronavírus, e a queda de temperatura, que favorece o aparecimento de alguns problemas respiratórios como sinusite, rinite e gripes, é preciso ficar ainda mais atento com à saúde pulmonar. “Poucos sabem, o bom funcionamento do pulmão está fortemente ligado a uma boa alimentação e outros hábitos saudáveis”, explica a nutricionista Jessica Santos.

Pesquisas realizadas pela Universidade de Harvard, apontam que as pessoas mais afetadas por problemas respiratórios possuem deficiências de determinados nutrientes, como vitaminas C e E, além de ácidos graxos. Por isso, a especialista selecionou alguns alimentos que agem no fortalecimento do sistema respiratório. Confira abaixo:

Mel: o alimento apresenta vários nutrientes como vitaminas e minerais, além de ter flavonóides, que produzem ações antioxidantes e anti-inflamatórias no organismo, amenizando a tosse e irritação na garganta. “Apesar de seus inúmeros benefícios, pessoas com diabetes precisam consumir com cautela por ser calórico e rico em glicose”, afirma.

Gengibre: a raiz é eficaz no combate aos vírus e às bactérias de gripes e resfriados por possuir propriedades anti-inflamatórias eficazes na “limpeza” pulmonar, aliviando os sintomas de doenças respiratórias leves e facilitando a respiração. “O gengibre pode ser incluído em sucos e chás, para potencializar os benefícios para a saúde e ter ao mesmo tempo bebidas saborosas”, sugere.

Tangerina: a fruta cítrica é rica em vitamina C, responsável pelo aumento da imunidade e fortalecimento dos alvéolos pulmonares. Além da fruta in natura também é possível apostar no suco de tangerina.

Linhaça: tem ação emoliente sobre as mucosas, aliviando sintomas de problemas respiratórios, como nariz entupido e coriza. “Pode ser usada em diversas receitas, desde sucos até bolo”, esclarece.

Alho: rico em vitaminas do complexo B e sais minerais antioxidantes, como zinco e selênio, age na prevenção de infecções por bactérias, fungos e vírus, por isso é um poderoso aliado para evitar doenças respiratórias e aliviar os sintomas.