Cinco das sete igrejas de Flordelis já fecharam as portas

Após a morte do pastor Anderson do Carmo, cinco das sete igrejas do Ministério Flordelis, esposa da vítima, fecharam as portas. A igreja que já teve 5 mil fiéis, atualmente conta com apenas 200, segundo o portal UOL.

Na última quinta-feira (3), houve culto na sede da igreja de Flordelis, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, apenas 30 pessoas estiveram no local para a reunião religiosa.

A deputada Flordelis é suspeita de envolvimento no assassinato do marido. Entretanto, ela não foi presa porque tem imunidade parlamentar.

Flordelis nega que tenha participação no crime. Junto com Anderson, ela administrava a rede de igrejas, que cresciam a cada dia. A construção de uma nova matriz vinha sendo acompanhada pelo esposo da deputada até a morte dele, em junho do ano passado.

A sede da igreja dela chegou a receber mais de mil pessoas. Atualmente, a única filial aberta é a localizada no bairro Piratininga, em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio.

O portal UOL apontou que o comportamento de Flordelis após a morte de Anderson causou a perda de sua credibilidade. Por isso, os membros de suas igrejas começaram a se desligar. Na semana do crime, pelo menos 400 fiéis deixaram o ministério.