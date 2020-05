Cinco dicas para os casais sobreviverem à quarentena

Em tempos de pandemia, cuidar da saúde é – e será sempre – prioridade. Mas há outros cuidados que também não podem passar despercebidos para quem vive sob o mesmo teto. Um deles é a vida do casal que vive junto, seja ele recém-casado ou com anos e até décadas de convivência.

A regra vale para todos: se quiser que o relacionamento (e a sanidade mental) sobrevivam aos longos dias de confinamento, é preciso estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a “chama” da paixão caia nela, é claro!

Na China, onde surgiram os primeiros casos da Covid-19, já houve um aumento expressivo no número de pedidos de separação, segundo o jornal local Global Times. Ainda é cedo, porém, para culpar apenas o coronavírus, pois o período de janeiro a março é conhecido como a “época do divórcio” no país chinês.

De acordo com a especialista no assunto Natália Valadão, proprietária da Sex Shop Butique Bella, é preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários, como brigas sem motivo aparente ou o resgate daquele assunto pendente lá do passado que pode causar conflitos e magoar.

Ela preparou um guia para ajudar a superar a quarentena a dois. Ao todo, são cinco dicas – de moderadas a mais apimentadas – para você repetir em casa (afinal, vão sair dessa juntos!).

É preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários. Crédito: Pixabay

Confira:

01 Respeite as vontades e decisões do seu parceiro (a). “Pode parecer simples, mas nem todo mundo consegue colocar isso em prática no dia a dia. Se apenas um dos dois quer acompanhar as notícias o dia inteiro, por exemplo, não insista. Se apenas um estiver com fome naquela hora, tudo bem. Cada um lida de um jeito com a pressão. Não somos iguais”, afirma Natália Valadão.

02 Divida as tarefas e mantenha a casa arrumada “Ficar em casa o dia inteiro acarreta em fazer comida, lavar louça, varrer o chão, lavar roupa e por aí vai. Se cada um fizer a sua parte, não fica sobrecarregado para ninguém e não abre brecha para o outro reclamar”, explica a especialista.

03 Dê tempo e espaço para o outro “É fundamental ter paciência e entender a individualidade. Vão trabalhar em home office? Então fiquem em cômodos separados. Façam coisas sozinhos mesmo estando juntos. Como ler um livro, jogar videogame, dançar. Esse distanciamento é saudável para o casal”, pontua Natália

04 Aproveite todos os cantos da casa Ficar juntinho também é uma ótima pedida. Natália alerta que o casal deixe o pudor de lado, afinal, os dois estão presos entre quatro paredes e isso, por si só, é bem sugestivo, não é mesmo? É hora de soltar a fera! “Use os ambientes a seu favor e vista aquela fantasia ou lingerie que estava guardada no armário. Quem tiver acessórios sexuais em casa, como vibradores e gel de massagem, poderá se entreter melhor e realizar novos desejos”.

05 Mantenha os bons momentos “Os dois têm de aliviar o estresse e a tensão. O sexo proporciona isso muito bem, mas existem muitas formas de viver a intimidade. Vale fazer um jantar romântico à luz de velas, tomar um vinho, assistir a um filme, falar de outras coisas e dar risada”, conclui. E para quem deseja apimentar a relação com produtos como lubrificante, excitante, vibradores, fantasias, algemas e outros, é possível adquirir pelo WhatsApp. Apesar das lojas físicas estarem fechadas, a Sex Shop Butique Bella continua atendendo no sistema delivery.

Esquente a relação

Há várias formas de excitar o companheiro (a) dentro de casa ou apartamento, é o que garante a proprietária da Butique Bella. “Busquem novidades. Tomem banho de banheira juntos. Namorem na rede. Deitem na varanda. Comecem as preliminares na cozinha e depois vão para o quarto ou vice-versa. Com prazer, a sensação é que o tempo passa mais rápido”, indica.

Para os casais que têm filhos, pode ser mais difícil conseguir tempo livre ao mesmo tempo para namorar. Por isso, Natália acredita que os pais devam revezar os cuidados. “Sugiro que em algum momento do dia o pai ou a mãe assuma a responsabilidade e deixe o outro totalmente livre para tirar uma soneca. Assim, os dois conseguem descansar e à noite vem a recompensa”.

Mantenha os bons momentos em casal, indica especialista. Crédito: Pixabay

Por último e não menos importante, Natália ainda deixa um exercício diário: “Lembre-se do porquê escolheu aquela pessoa para passar o resto da vida, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença ou no confinamento (risos). Agora, inclua seguir firme e forte para sobreviver a um vírus mundial e, consequentemente, aos dias de isolamento”