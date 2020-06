Cinco easter eggs do Chrome escondidos no celular

O Google é uma empresa conhecida por esconder surpresas em algumas de suas plataformas, que costumam ser chamadas de easter eggs. O termo é utilizado para definir algo que está escondido e que, inicialmente, não é perceptível, mas pode ser descoberto após alguns comandos. Há diversos easter eggs escondidos em serviços do Google, dentre os quais se destacam o próprio buscador, e o navegador da companhia, o Chrome.

Confira a lista a seguir, cinco easter eggs disponíveis no Chrome. Confira algumas das “surpresinhas” que foram descobertas até agora no navegador para celulares Android e iPhone (iOS).

1. Abrir 100 abas no Chrome

Ao abrir mais de 100 abas no Chrome, o número de guias é substituído por uma carinha feliz — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Ao abrir 100 abas ou mais no navegador, o número que simboliza a contagem das guias abertas é substituído por uma carinha sorridente. O mesmo vale para as guias anônimas, em que o emoji de carinha sorridente dá lugar a uma carinha sugestiva com uma piscada de olhos.

A explicação para as carinhas felizes parece simples, e pode estar relacionada com o tamanho do ícone que contabiliza o número de guias abertas. Ou seja, para manter o ícone com o mesmo tamanho, o Google optou por trocar números com três caracteres ou mais pelas carinhas, já que elas possuem dois caracteres, variando entre “:D”, “:)” e “;)”. Sendo assim, não seria necessário aumentar o tamanho da caixa para números com três caracteres ou mais.

Famoso jogo do dinossauro também pode ser acessado pelo navegador no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O famoso jogo do dinossauro aparece no navegador do Google para PC quando não há conexão de Internet. Para jogá-lo, basta mover com as setas do teclado, desviando de cactos e pássaros que aparecerem no caminho. Porém, também é possível acessar o jogo pelo celular. Para isso, abra o navegador e digite “chrome://dino” (sem aspas). Dê um toque duplo sobre o dinossauro para que ele se movimente e desvie dos cactos tocando rapidamente sobre a tela.

3. Abrir histórico completo

Para acessar o histórico completo de suas últimas buscas feitas no Chrome pelo celular, basta pressionar o botão “voltar” do smartphone. Duas opções aparecerão na tela: “Nova guia” e “Mostrar histórico completo”. Ao tocar sobre “Mostrar histórico completo”, você tem acesso a todas as últimas pesquisas realizadas, bem como todos os sites acessados. A ferramenta pode ser uma opção para resgatar páginas fechadas acidentalmente.

4. Deslizar as abas abertas

Um outro easter egg escondido pode ser encontrado na página que contém as guias abertas do Chrome. Ao deslizar a tela para cima por aproximadamente cinco vezes, as guias dão uma volta completa na tela do celular. Atrás da página, é possível ver a logomarca do Chrome e, ao completar o giro, elas repousam e voltam para a página com a guia inicial.

5. Modo Lite economiza dados

O modo Lite para pesquisas no Chrome, disponível para a maior parte dos celulares Android, pode ser ativado no menu do navegador, e simplifica os resultados de pesquisas e de páginas da web. A ferramenta promete reduzir em até 80% o uso de dados móveis, já que reduz o conteúdo multimídia e, por essa mesma razão, também possibilita carregamentos mais rápidos.