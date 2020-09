Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Barcarena

Policiais encontraram cocaína e maconha com os acusados

Cinco pessoas foram presas em flagrante acusadas de traficar substâncias entorpecentes no município de Barcarena, no nordeste do Pará. As prisões ocorreram durante uma ação das polícia Civil e Militar realizada na noite do último domingo, 6. Outras duas pessoas também foram presas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Os militares realizavam rondas na praia do Caripi quando perceberam uma ação da Polícia Civil e foram prestar apoio. Durante as abordagens, foram encontradas várias porções de entorpecentes similares à cocaína. As drogas estavam com um grupo de cinco pessoas. Na residência de um dos detidos foram encontradas duas armas de airsoft (arma de brinquedo), dinheiro falso e mais uma porção de maconha.

O grupo foi conduzido, juntamente com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município. No trajeto, dois homens foram detidos e encaminhados para a delegacia por alcoolemia.