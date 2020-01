Cinema itinerante, estará em Marabá neste final de semana

Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, a população de Marabá, tem encontro marcado com a diversão. Nesses dias, a cidade recebe o projeto “Cinema é pra você, sim!” que vai promover sessões gratuitas de cinema para crianças, jovens e adultos.

A sala de cinema, que ficará localizada na Praça da Liberdade com a Avenida Paraíso, terá sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h, com títulos nacionais e internacionais de grande sucesso, como Pantera Negra, Homem-Formiga e a Vespa, Jurassic World – Reino Ameaçado, Procurando Dory, Moana entre outros, além dos sucessos nacionais Vai Que Cola, com Paulo Gustavo, e Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina. Os ingressos são gratuitos, individuais e distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do início das sessões. A pipoca e o refrigerante também são gratuitos.

Os filmes incluídos na programação foram escolhidos para agradar a toda a família. Assim, são histórias para todos os gostos e gêneros, como animação, comédia, ação e aventura. Pela manhã e à tarde, os filmes destinam-se principalmente para crianças e melhor idade. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar principalmente ao público jovem e a todas as pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.

O cinema móvel apresenta os mesmos recursos encontrados nas salas convencionais de cinema das grandes cidades. O ambiente tem capacidade para 78 confortáveis lugares e conta com isolamento térmico e acústico. Possui ar condicionado, bombonière, som estéreo, projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.

A mostra de cinema itinerante é uma iniciativa da Caixa Seguradora e o projeto foi idealizado pela Projetos com Incentivo, agência de Marketing Cultural, que tem mais de 10 anos de experiência em ações envolvendo cinema itinerante e na realização de projetos incentivados nas áreas de cultura, esporte, educação e inclusão social.

O projeto “Cinema é pra você, sim!” tem início em Moju e passará por 36 cidades dos estados do Pará e Tocantins.

Sobre Marabá

A história de Marabá, um dos mais populosos e ricos municípios do estado do Pará, no Brasil, compreende, tradicionalmente, o período desde a chegada dos comerciantes e chefes políticos deslocados do norte da província de Goyaz, até os dias atuais. Embora o seu território seja habitado continuamente desde tempos pré-históricos por índios nômades, a região permaneceu praticamente intocada até o início da década de 1890, com raros contatos com europeus e bandeirantes, que desde o século I exploravam a região.

Sobre a Projetos com Incentivo

A plataforma Projetos com Incentivo foi criada para facilitar o encontro entre o proponente e as empresas que investem em projetos incentivados – CULTURA, ESPORTE, EDUCAÇÃO, INCLUSÃO SOCIAL, entre outros. Essa plataforma permite que os produtores de conteúdo divulguem seus projetos para grandes empresas, pois além de divulgar, a Projetos com Incentivo distribui seu portfólio para parceiros comerciais estrategicamente espalhados por todo o Brasil.

Por: Pedro Carvalho