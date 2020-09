Cinemas reabrem em Belém com programação de filmes antigos

Fechados há cerca de cinco meses, as redes de cinema abrem as portas hoje, 3, e tentam dar um suspiro em meio a um amargo período de recessão. O retorno é marcado pelo Festival De Volta Para o Cinema, cuja programação será exibida em todo o país a partir desta quinta-feira. Na Grande Belém, três franquias já confirmaram a participação: Moviecom, UCI Cinemas e Cinesystem.

A programação conta com oito grupos temáticos denominados como “Fantástica Lista de Clássicos Pop”,”A Lista do Espanto”, “A Sociedade das Sagas”, “A Vingança dos Geeks, “Curtindo a Família Adoidado”, “Dias de Identidade”, “Sob o Domínio do Drama” e “Tropa de Risos”, fazem uma brincadeira com títulos de longas consagrados.

Engana-se, entretanto, quem pensa que virão novidades por aí. Com os cancelamentos e adiamentos de estreias por todo o mundo, o evento traz um requentado de filmes de ação, comédia, ficção científica, terror, fantasia, suspense e drama, que fizeram sucesso anos atrás – a exemplo do oitentista E.T.: O Extraterrestre – e serão reexibidos em versões legendadas e dubladas.

A rede Moviecom, que atua no Castanheira Shopping e no Shopping Pátio Belém, exibirá ao longo da semana os longas “Solteira Quase Surtando”; “Turma da Mônica”; “Mulher-Maravilha”; “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “Pantera Negra”; “A Maldição do Espelho”; “Os Vingadores”; “Matrix”; “Bloodshot”; “Harry Potter e a Pedra Filosofal”; “Invocação do Mal”, “O Segredo: Ouse Sonhar” e “Magnatas do Crime”.



Além dos filmes “O Extraterrestre”, “Tubarão” e “Mulher Maravilha”, o UCI do Bosque Grão Pará também exibirá outros filmes na grade de programação. Entre os longas de fora do festival, estão “Crime Sem Saída”; “Maria e João – O Conto das Bruxas”; “O Roubo do Século”; “A Maldição do Espelho”; “O Segredo: Ouse Sonhar”; “Fuga de Pretória” e “Magnatas do Crime”.

No Cinesystem, no Shopping Metrópole de Ananindeua, serão exibidos os longas “Minions”; “Matrix”; “Os Caça-Fantasmas” e “Mulher Maravilha”. Já o Cinépolis, presente no Boulevard Shopping e Shopping Parque Belém, não se manifestou sobre o assunto. A exemplo das outras redes de cinema presentes na capital paraense, a programação ainda não está disponível no site da empresa.

Reabertura criticada na web

Em meio a um índice de mais de 120 mil mortes por covid-19 e cerca de 3,9 milhões de infectados no Brasil, a programação foi duramente criticada na web. Internautas apontam irresponsabilidade no retorno das atividades dos cinemas brasileiros em meio à pandemia. No Twitter, usuários da rede social questionaram um dos idealizadores do projeto, o influenciador digital Érico Borgo.



“Média de 1000 (mortes) por dia e ‘nerd’ achando que é hora de reabrir cinema. Não tem jeito, ou você morre herói ou vive o suficiente pra virar vilão”, criticou um seguidor. “De onde veio essa ideia estapafúrdia? Brasil no meio de uma pandemia com número de mortos subindo todos os dias e você vem me promover festival de filmes nos cinemas que é puramente aglomeração em uma sala fechada!”, indagou outra internauta.



Na mesma rede social, Borgo rebateu as críticas e comparou a aglomeração dos cinemas com a dos transportes coletivos. “Por que os cinemas deveriam estar fechados enquanto companhias aéreas estão com voos lotados, transporte coletivo segue lotado, academias abertas, salões, bares e restaurantes atendendo? São milhares de empregos sendo perdidos em uma indústria fechada há cinco meses. Não sou eu o incoerente, não”, concluiu.

Por Ana Carolina Matos