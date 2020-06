Circulam nas redes sociais dois vídeos que mostra “ovnis” no céu de Belém; assista!

Alô, alô, marciano… estão circulando nas redes sociais dois vídeos que mostra um “objeto estranho” no céu, na madrugada de segunda-feira (16), no bairro da Sacramenta, em Belém.

O vídeo foi divulgado pela internauta Juliane Pimentel e já superou mil compartilhamentos até o início da tarde desta terça-feira (16) e já foi visto mais de 85 mil vezes.

Na legenda dos vídeos publicado em sua página no Facebook, ela escreveu: “Todos estão muito assustados com isso que apareceu hoje no céu, da noite de hoje às 2:20 da madrugada!! E gente pelo amor de Deus alguém sabe oq é isso???? (Belém do Pará) bairro: sacramenta (SIC)”.

No áudio do vídeo, ela afirma que não se trata de um avião e a luz está muito forte. Outras pessoas estão no local e também comentam sobre o “objeto”. Uma delas acredita que trata-se de um drone.