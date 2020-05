CÍRIO 2020: DFN doa imagens para hospitais de Belém

A Diretoria da Festa de Nazaré listou 22 hospitais da Região Metropolitana com atuação destacada no combate à pandemia para receberem imagens bentas de Nossa Senhora de Nazaré.

As imagens são integralmente brancas, em tinta de porcelana, para simbolizar a cura, a paz e a indumentária dos profissionais de saúde.

É um gesto simbólico de gratidão por todo o esforço que tem sido feito em prol do povo do Pará.

Hospitais beneficiados:

1 – Porto Dias

2 – HG Unimed

3 – Hospital Amazônia

4 – Beneficente Portuguesa

5 – Guadalupe

6 – HSM

7 – Hospital do Coração

8 – Hospital de Campanha do Hangar

9 – Ophir Loyola

10 – Policlínica

11 – Santa Casa

12 – Hospital das Clínicas

13 – Metropolitano

14 – PSM 14

15 – PSM Guamá

16 – Sta. Clara

17 – Saúde da Criança

18 – Santa Maria, de Ananindeua

19 – Barros Barreto

20 – Abelardo Santos

21 – Hospital Dom Zico

22 – Hospital da Polícia Militar

Nas fotos em anexo, as entregas feitas aos Hospitais Abelardo Santos, Amazônia e Barros Barreto.

De: Rosana Pinto