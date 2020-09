Círio Musical 2020 é confirmado; artistas se apresentarão por lives

Mais uma programação do Círio 2020 alterada por conta da pandemia do novo coronavírus, o Círio Musical este ano terá lives, direto dos estúdios da TV Nazaré, com transmissão também pela Web TV Círio. A programação começa dia 11 de outubro, após a Santa Missa, às 19h, e prossegue até 25 de outubro, quando finaliza a quinzena ciriana.

A Banda Cristo Alegria abre a programação, que ainda terá diversas bandas e músicos ligados à história do Círio Musical e outras participando pela primeira vez. “O momento é aguardado, principalmente pelos jovens, e é um importante propagador da evangelização dentre este grupo, por isso não poderíamos deixar de realizar. E, este ano, tivemos a parceria da TV Nazaré para isso”, destaca Albano Martins, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré.





As novidades este ano são as bandas Apóstulus, Mater Dei, Paz Inquieta e Filhos da Consolação, os Ministérios Filhos da Cruz, Vida e Cruz, Filhos do Céu, Amanda de Paula e Tereza Mônica.





Confira a programação do Círio Musical 2020:





11/10 – Banda Cristo Alegria

12/10 – Comunidade Caju

13/10 – Banda Apóstulus

14/10 – Banda Mater Dei

15/10 – Ministério Filhos da Cruz

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Ministério Vida e Cruz

18/10 – Comunidade Católica Shalom – Belém

19/10 – Amanda de Paula e Tereza Mônica

20/10 – Ministério Adorar Jesus

21/10 – Ministério Filhos do Céu

22/10 – Comunidade Católica Maíra

23/10 – Banda Paz Inquieta

24/10 – Banda Filhos da Consolação

25/10 – Live de encerramento





O Círio 2020





O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.





Transmissão ao vivo





Tv Círio – https://youtube.com/TVCirio Programação Círio Musical 2020. (Arte:Divulgação)