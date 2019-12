City abre 2 a 0, mas valente Wolverhamtpon vira o jogo e complica rival

Mais um encontro entre Wolverhampton e Manchester City e nova vitória dos Wolves. Se no jogo do turno, os Wolves venceram por 2 a 0, em pleno Etihad Stadium, na partida desta sexta-feira a equipe de Nuno Espírito Santo saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu uma virada incrível sobre o atual bicampeão inglês. Sterling colocou os Citizens na frente, mas Adama Traoré, Raúl Jimenez e Matt Doherty deram os três pontos para os donos da casa. A vitória levou o Wolverhampton ao quinto lugar com 30 pontos, na zona de classificação para a Liga Europa. Os Wolves vão visitar o líder Liverpool na próxima rodada. Já o Manchester City fica estacionado no terceiro lugar, com 38, um atrás do vice-líder Leicester e agora a catorze de distância dos Reds, que tem um jogo a menos. O clube vai encarar o Sheffield, em casa. 45 minutos animados O início da partida parecia até muito tranquilo para duas equipes que brigam pelas primeiras colocações, mas só parecia. Aos 11, Jota recebeu um lançamento da defesa e tocou antes de Éderson, O goleiro brasileiro se chocou com o português e o árbitro não hesitou em expulsar o jogador do Manchester City. Na cobrança da falta, João Moutinho jogou nas mãos de Bravo. Mesmo com um a menos, o time de Guardiola saiu na frente. Mahrez fez jogada individual e foi derrubado por Dendoncker na área. Pênalti. Sterling bateu, Rui Patrício defendeu, mas o árbitro mandou voltar por invasão de Coady. O camisa 7 cobrou novamente e mais uma vez o goleiro do Wolves defendeu, entretanto, no rebote o atacante inglês abriu o placar. A partir dos 30 minutos, o jogo deu uma esfriada. O Wolverhampton rondava a área do City, com muita paciência, mas sem intensidade, e tinha em Otto e Jota as suas principais armas. Nos últimos minutos, a pressão foi maior e Raúl Jimenez bateu colocado, de longe, e quase empatou a partida. Traoré tabelou com Jimenez, ganhou na velocidade de Otamendi, mas bateu torto e desperdiçou a última oportunidade da primeira etapa. Virada impressionante Na volta do intervalo, o Wolverhampton mostrou de cara que queria o empate. Raúl Jimenez deu um passe açucarado para Diogo Jota, mas o português bateu por cima. Porém, o City não perdoa. Em um toque espetacular de primeira de De Bruyne, Sterling saiu cara a cara com Rui Patrício e deu um leve toque para ampliar. O gol não abateu os donos da casa, que seguiram em cima e Jimenez arriscou da entrada da área levando muito perigo. Rúben Neves roubou a bola no meio e tocou para Traoré, que avançou e finalizou forte no cantinho de Bravo, recolocando os Wolves no jogo. De longe, Dendoncker chutou sem muita força e Bravo não teve trabalho para segurar. O City estava encolido e os donos da casa cada vez mais perto do gol. João Moutinho levantou bola na área e Saiss desviou de cabeça levando muito perigo ao gol dos citizens. De tanto martelar, o Wolverhampton foi recompensado. Neto cruzou e a bola sobrou limpa para Mendy. O lateral do City ficou apenas protegendo a bola. Traoré não bebeou, ganhou no corpo do adversário e cruzou no pé de Jimenez. O mexicano só empurrou para empatar. O gol inflamou ainda mais o torcedor que empurrava demais o time. Aos 44, o momento mais aguardado. Doherty tabelou com Jimenez, invadiu a área e finalizou sem chances para Bravo. Virada espetacular. No último minuto do jogo, Bernardo Silva foi derrubado na entrada da área. Falta e chance de hat-trick para Sterling. O camisa 7 cobrou com categoria e carimbou o travessão. Fim de jogo e vitória histórica do Wolverhampton.