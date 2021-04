Clássico contra o Paysandu será decisivo para a Tuna

A Tuna Luso fará na sexta-feira (9), teoricamente, o jogo mais difícil de sua participação no Parazão, quando enfrentará o Paysandu. Não bastasse o fato de enfrentar um dos cotados ao título estadual, como manda a tradição do futebol local, a equipe alviverde ainda tem contra si o fato de a partida ser no reduto do adversário. E não é só. Para aumentar ainda mais as dificuldades para os tunantes, o Papão vem de uma derrota vexatória, dentro de casa, no Re-Pa do último domingo. Tudo isso faz com que o técnico Robson Melo e os jogadores da Lusa encarem o confronto como os bicolores como de alto risco.

Desde o final da goleada aplicada sobre o Paragominas, no último final de semana, que o Lobo passou a ser uma espécie de “caça prêmio” a ser almejada pelos cruzmaltinos, com o foco do treinador e de seus comandados todo ele voltado para o Papão. O atacante Paulo Rangel, seguindo a linha de raciocínio de Melo, acredita que esse deverá ser o adversário mais difícil de ser batido pela Lusa até aqui no Parazão. ”É um jogo difícil fora de casa, afinal de contas o Paysandu é um time forte dentro da Curuzu”, salienta o atacante, sem levar em conta a derrota dos bicolores, por 4 a 2, para o Leão, em pleno “Vovô da Cidade”.

No mesmo depoimento, Paulo Rangel lembrou, por outro lado, que a vitória da Lusa diante do Jacaré, a primeira do time no Estadual, deixou o grupo tunante motivado para a partida válida pela quinta rodada do campeonato. “A gente vem de uma vitória importante, então a nossa expectativa para esse jogo é a melhor possível”, salientou o atacante, que soma três gols na tabela de artilheiros da competição. A direção tunante, segundo informações extraoficiais, estaria estudando o pagamento de um prêmio ao time em caso de vitória na partida, que em tempos passados figurava como um dos clássicos do futebol local.

Autor: Nildo Lima/ Diário do Pará