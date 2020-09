Clássico Re-Pa de futebol feminino será no Ceju em outubro

Na primeira rodada do Campeonato Paraense de 2020, o Re-Pa feminino está marcado para o campo I do Ceju [Centro de Juventude], dia 4 de outubro, às 9h30. O jogo está confirmado pela tabela divulgada pelo departamento de competição da Federação Paraense de Futebol (FPF) que atesta mais três jogos na abertura do futebol feminino.

O certame começa no sábado (3) com o jogo União Paraense x Tiradentes, no campo III do Ceju, 9h30. E no domingo (4), além do clássico, está agendado Cabanos x Esmac; Real União x Castelo dos Sonhos, ambos no Ceju, campos I e III, respectivamente. As partidas iniciam às 15h.

A pandemia da covid-19 tornou o campeonato curto, com encerramento previsto para o mês de novembro.

O Paraense Feminino Esamaz/2020 será disputado pelos oito clubes em três fases, sendo a primeira denominada de fase classificatória; seguida pela semifinal e final.

Na 1ª fase, os oito clubes compõe duas chaves: A1 e A2. Nesta fase, os times da chave A1 enfrentam os da chave A2, em jogos somente de ida. Ao final da última rodada, os dois melhores colocados se classificam para a segunda fase. Os clubes da chave A1 são: Remo, União Paraense, Cabanos e Real União. Esmac, Paysandu, Tiradentes e Castelo dos Sonhos compõem a Chave A2.

Por Braz Chucre