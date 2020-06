Claudia Rodrigues revela que Xuxa pingou canabidiol em sua boca: ‘Grande amiga’

Em tratamento contra a esclerose múltipla há 20 anos, Claudia Rodrigues revelou que Xuxa Meneghel a introduziu ao uso do canabidiol –substância medicinal extraída da maconha. A apresentadora pingou as primeiras gotas do óleo diretamente na boca da atriz que, entre outros benefícios, sentiu melhora nos tremores das mãos.

A artista explicou que a amiga já utilizava o medicamento para aliviar os sintomas do mal de Parkinson em sua mãe Alda Meneghel (1937-2018). “Essa loira não é fácil. Realmente me fez muito bem. Acaba com o meu tremor nas mãos, me acalma, meu olho direito, vesgo, volta ao normal”, contou a humorista em entrevista ao jornal Extra.

Ela brinca ainda que o canabidiol a fez sossegar depois de uma agitada vida amorosa. “Me deixou calminha [risos]. Já tive muito peguete. Sou paquerada ainda, estou uma coroa gostosa. Adoro namorar, que nem gosta? Mas agora quero guardar energia para trabalhar. Meu sonho é voltar a fazer TV, filme, e viver pelo menos mais 50 anos”, disse.

Um dos seus principais medos, além de não voltar ao trabalho, é contrair o novo coronavírus (Covid-19). Com a imunidade baixa, a comediante não pode receber a visita de profissionais de saúde para continuar com a fisioterapia e outros tratamentos estimulantes como hidroterapia e atividades manuais como caligrafia e biscuit.

“Estou fazendo tudo sozinha. Com dificuldade, mas não posso parar”, avaliou a mãe de Isa Hiett, de 18 anos.

Claudia, no entanto, acredita que a sua luta contra a esclerose a auxiliou a sentir menos os efeitos do isolamento social imposto pela pandemia. Entre 2015 e 2017, ela permaneceu internada em um spa médico no interior de São Paulo após um transplante de medula. “E o povo reclama de ficar em quarentena só por quatro meses? Isso não é nada”, disparou a intérprete.