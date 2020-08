De uns tempos para cá, Bianca Andrade tem falado abertamente com seus seguidores sobre os procedimentos estéticos que costuma fazer. Na última sexta-feira (28/8), ela mostrou nos Stories que estava em uma clínica e, neste sábado, o estabelecimento compartilhou imagens com os resultados dos tratamentos em que a influenciadora investiu.

A empresária explicou que estava no local para cuidar de sua harmonização facial (uma série de procedimentos estéticos que têm o objetivo de deixar o rosto mais “simétrico” – entre eles estão o uso de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, bichectomia e redução da papada. Tudo depende da avaliação médica). “Eles fizeram meu botox, minha boca e uma rinomodelação, que deixa meu nariz empinadinho”, disse.

De acordo com o profissional que cuidou do visual da influenciadora, esta foi a primeira sessão de rinomodelação, que é uma técnica de preenchimento usada no nariz. Veja as fotos de antes e depois compartilhadas pela clínica:

Clínica posta resultado de novos procedimentos estéticos de Bianca Andrade Instagram/Reprodução

