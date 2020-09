Clipe de Anitta com Cardi B e Myke Towers ultrapassa 1 milhão de visualizações em três horas

O lançamento do novo single de Anitta “Me Gusta” começou estourando de sucesso. Em apenas três horas, o clipe lançado nesta sexta-feira (18) ultrapssou 1 milhão de visualizações em apenas três horas. A música tem a participação de Cardi B e Myke Towers. O videoclipe foi gravado em Salvador, na Bahia, no início deste ano.

A cantora compartilhou um vídeo em que mostra a reação ao descobrir que Cardi B participaria do single. “Sim, meu empresário fez a melhor surpresa da minha vida”, comentou a cantora.

Cardi B publicou um áudio em seu Twitter falando sobre a canção. “Eu realmente amei essa música. Eu tenho que ouvir uma música umas três vezes. Mas assim que eu ouvi a música no fim do dia, quando eu fui dormir, fiquei repetindo o refrão na minha cabeça”, comentou a rapper.

Outra participação na música é da banda Didá, formada somente por mulheres. A Didá é um dos grupos de percussão composto apenas por mulheres. Anitta destacou o trabalho social importante na formação e na inserção das mulheres como percussionistas, um ambiente tradicionalmente ocupado por homens. A banda foi fundada há 25 anos por Neguinho do Samba, criador do Samba Reggae que já tocou com Michael Jackson e Paul Simon, e liderado hoje pela filha do fundador.