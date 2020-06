Clonagem de WhatsApp cresce 11% em maio e atinge 407 mil pessoas

Os golpes realizados no WhatsApp não são nenhuma novidade, mas ainda fazem muitas vítimas. O criminosos agora apostam em estratégias para atrair vítimas e roubar suas contas no aplicaitvo de mensagem, a chamada clonagem.

O dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, realizou um levantamento sobre o cenário da cibersegurança no Brasil referente a maio deste ano. Segundo o estudo, estima-se que 407 mil brasileiros tiveram o WhatsApp clonado em todo país, um aumento de 11% em comparação com abril.

São Paulo segue liderando a lista de estados mais afetados, com 81,6 mil vítimas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 53,5 mil e Minas Gerais, com 36,2 mil.

Apesar de o próprio WhatsApp já ter divulgado orientações do que fazer caso seja vítima deste ataque e como evitá-los, os especialistas temem que a nova função de pagamentos dentro do app atraia ainda mais os golpistas.

Para o diretor do dfndr lab, Emilio Simoni, é possível que a chegada da nova tecnologia de pagamentos dentro do mensageiro expanda os vetores de ataques disponíveis para criminosos. “Com o aumento do número de clonagens, por exemplo, é possível que o WhatsApp Payments seja explorado pelos criminosos para obter recursos financeiros das vítimas. Além disso, os atacantes encontrarão formas de conseguir acesso aos celulares dos usuários para efetuar pagamentos e transferências até atingir o limite disponível”, explica.

Ainda de acordo com o estudo, em maio foram detectados 136 mil golpes únicos. Juntos, esses ataques impactaram 10,6 milhões de usuários em todo o país. As promessas de falsos benefícios – como páginas falsas que simulam o saque do FGTS – foi a temática mais utilizadas pelos cibercriminosos, atingindo mais de 27 milhões de acessos e compartilhamentos.

Simoni lista alguns cuidados que todos os usuários devem ter para não cair em golpes:

– Mantenha um bom sistema de segurança instalado no seu celular. Dê preferência para um que tenha tecnologia para bloquear golpes no WhatsApp.

– Antes de realizar qualquer tipo de pagamento, fornecer seus dados pessoais ou informações bancárias certifique-se que a pessoa com que você está se comunicando é confiável. Além disso, tenha cuidado ao clicar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais.

– Ative a autenticação em dois fatores, disponível no próprio WhatsApp, para aumentar a segurança da conta.

– Em caso de dúvida sobre as medidas de proteção que estão sendo tomadas

quanto à segurança de alguma transação que você realizou, procure seu banco.