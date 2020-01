Clube do Remo abre inscrições para escolinhas

O futsal master do Clube do Remo deu início oficialmente à temporada 2020. Na noite da última terça-feira (14), a equipe azulina se apresentou no ginásio Serra Freire.

Para a temporada, o time manteve o técnico Victor Hugo, além de boa parte do elenco tricampeão do último ano. A novidade ficou por conta da contratação de Luizão, que foi artilheiro do Parazão Adulto, da Liga Norte e multicampeão Paraense.

Ao todo, a equipe azulina terá 19 atletas no elenco para a disputa do estadual. Para o comandante azulino, a expectativa é de estar brigando por título. “Vamos trabalhar forte para acertar a equipe e buscar o tetracampeonato da competição, claro, sempre respeitando as outras equipes. Começamos o ano com 80% do grupo do ano passado que já se conhece e temos tudo para fazer uma grande temporada”, contou.

Por Samara Miranda – Assessoria de Comunicação