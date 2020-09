Clube do Remo anuncia a saída do volante Xaves

No início da tarde desta terça-feira, 15, o Clube do Remo anunciou a saída do volante Xaves, de 34 anos. A informação foi publicada no site oficial do Leão.

Xaves foi uma das primeiras contratações do clube para temporada de 2020. Chegou ao Baenão quando o time ainda era comandado por Rafael Jaques. No Remo, o volante disputou onze jogos e não marcou gols.

No início de sua passagem pelo Baenão, Xaves foi tido como titular absoluto da posição, mas, foi perdendo espaço com a chegada de outros atletas e foi constantemente criticado pela torcida.

Em nota, o Remo “agradece os serviços prestados e deseja sorte ao atleta em sua carreira”.