Clube do Remo divulga lista de pré-aprovados na peneira de futsal

A edição do ano que vem da Copa do Brasil vai colocar no caminho do Clube do Remo um adversário que os azulinos nunca enfrentaram. Como o Leão está no ‘pote D’ da competição e encara os times do ‘pote H’ – onde estão equipes sem histórico de confrontos com o time azulino -, o duelo será inédito.

Por ter sido Campeão Estadual e estar mais bem posicionado que seus possíveis adversários no ranking da CBF, o Remo terá de jogar fora de casa a primeira fase da Copa do Brasil 2020, podendo empatar para se classificar. Os possíveis adversários do Leão, teoricamente mais fracos, são São Luíz-RS, Toledo-PR, Atlético-BA, Afogados-PE, Barbalha-CE, Caucaia-CE, Frei Paulistano-SE, Lagarto-SE, Aquidauanense-MS e Vilhenense-RO.

Remo foi eliminado pelo Serra na Copa do Brasil 2019 (foto: Ascom / Serra)



Em 2019, o Remo foi eliminado pelo Serra-ES, depois de perder por 1 a 0 fora de casa ainda na primeira fase da competição nacional. O primeiro sorteio da Copa do Brasil 2020 está marcado para às 14h de hoje, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro.