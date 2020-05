Clube do Remo fará live com banda de pagode para arrecadar doações para atletas da base

O Remo divulgou em suas redes sociais a apresentação de mais uma live. Depois de entrevistar ídolos, o Leão Azul terá uma live com a banda de pagode “De Bobeira”, marcada para o próximo sábado (30), às 15h, no canal da RemoTV no Youtube.

O Remo divulgou em suas redes sociais a apresentação de mais uma live. Depois de entrevistar ídolos, o Leão Azul terá uma live com a banda de pagode “De Bobeira”, marcada para o próximo sábado (30), às 15h, no canal da RemoTV no Youtube.

A transmissão do show é uma ação que visa arrecadar doações para os atletas das categorias de base do Leão. O torcedor poderá contribuir no dia do evento, chamado pelo clube de “Remo Live Fest”.

O diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra falou que o Remo seguirá uma tendência nesse período de pandemia e de quebra vai ajudar pessoas do clube.

“É um projeto inovador, estudado especialmente para o momento e o contexto dessas mudanças. Vamos colocar em prática e apresentar ao torcedor essa grande novidade”, comentou.

O vocalista da banda De Bobeira comentou sobre levar entretenimento aos torcedores e fazer parte de uma ação voltada para o seu clube do coração.

“É de suma importância a contribuição social nesse momento e a gente tem visto isso nas lives, com os alimentos chegando nas casas das famílias que de fato precisam. Eu vejo isso como uma contribuição social muito grande através do movimento da música, que foi o primeiro a parar e com certeza será o último a retornar. Contribuir de alguma maneira e fazer isso com o Clube do Remo que eu amo, que eu torço, não tem preço e é um valor dobrado. Então para mim é surreal fazer parte da live do Remo e ajudar o próximo com um alcance maior”, finalizou.