Clube do Remo participará de reunião das Ligas Esportivas dos municípios paraenses

O Clube do Remo segue sua preparação visando a estreia no Campeonato Paraense. O elenco tem trabalhado duro desde dezembro e espera que a dedicação seja recompensada no jogo de domingo (19), diante do Tapajós, no Mangueirão.

Para o zagueiro Fredson, que vai para seu segundo Parazão, iniciar conquistando três pontos é determinante para a sequência da competição. “Ansioso para começar 2020 com o pé direito. O trabalho vem sendo bem feito pelo Rafael Jaques e vamos aproveitar para estrear bem e sempre somando no primeiro jogo. Nosso objetivo é estrear com vitória diante da torcida e assim seguirmos fortes no campeonato”, disse.

O defensor comentou sobre o estilo de jogo que o comandante azulino tem adotado para o time. “Fizemos dois amistosos, então deu resultado. O que o Rafael quis aconteceu em campo, com obediência tática. Estamos obedecendo e vamos trabalhar para cada vez mais melhorar nesse aspecto. É uma forma que o Rafael Jaques gosta, jogador de força e pegada. É uma característica minha e não posso deixar de fazer o que eu venho fazendo durante a temporada. Com isso eu só tenho a ajudar a equipe”, disse.

Os ingressos para o confronto de domingo (19) estão à venda nas Lojas do Remo. Uma arquibancada R$30 e a cadeira R$ 50.