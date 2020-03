COB se posiciona a favor de adiar Olimpíada de Tóquio

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) passou a defender, na manhã deste sábado (21), que os Jogos Olímpicos de Tóquio sejam adiados por um ano.

– A posição do COB se dá por conta do notório agravamento da pandemia da Covid-19, que já infectou 250 mil pessoas em todo o mundo, e pela consequente dificuldade dos atletas de manterem seu melhor nível competitivo pela necessidade de paralisação dos treinos e competições em escala global – diz a nota oficial da entidade.

No fim da tarde de sexta, o comitê já havia manifestado sua preocupação com a doença e a dificuldade que atletas estão enfrentando para se “prepararem da melhor forma” para os Jogos, conforme recomendação dada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e seu presidente, Thomas Bach, na última quarta-feira (18).

A entidade máxima do esporte olímpico defende que ainda é cedo para tomar o que chamou de “medidas drásticas” e por enquanto sustenta que a Olimpíada do Japão terá sua cerimônia de abertura no dia 24 de julho.

– Como judoca e ex-técnico da modalidade, aprendi que o sonho de todo atleta é disputar os Jogos Olímpicos em suas melhores condições. Está claro que, neste momento, manter os Jogos para este ano impedirá que esse sonho seja realizado em sua plenitude – afirma o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O COB adota um tom diplomático para manifestar sua discordância com relação à posição do COI neste momento e “ressalta que a sugestão de adiamento em nada altera a confiança da entidade no Comitê Olímpico Internacional”.

Na sexta-feira (20), o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, já havia defendido o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio.

Entidades internacionais, como os comitês olímpicos da Espanha e da Noruega, assim como a USA Swimming (federação de natação dos EUA), também já se manifestaram oficialmente pelo adiamento.