Cobra Kai atualiza Karatê Kid e se torna série mais vista da Netflix

O seriado, que era do YouTube Red, tem duas temporadas no serviço. Terceira sequência está garantida

Karatê Kid é, sem dúvidas, um dos filmes mais emblemáticos do anos 1980 – o lançamento oficial no Brasil foi em 28 de setembro de 1984. O longa virou um dos símbolos da cultura pop, com direito a sequências, um remake (lançado em 2010) e, agora, a série Cobra Kai.

Cobra Kai, que estreou na Netflix na última sexta-feira (28/8), é uma série do YouTube Red, porém, a chegada ao serviço de streaming mais popular impulsionou o título – que rapidamente entrou para a lista dos mais assistidos da plataforma.

Nas redes sociais, Cobra Kai ficou entre os assuntos mais comentados. A série tornou-se um viral instântaneo por mesclar duas qualidades: a nostalgia e o diálogo com as novas gerações.

Cobra Kai propõe é uma continuação dos eventos de Karatê Kid. Três décadas depois, os espectadores reencontram Daniel “San” Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Ambos seguiram com suas vidas desde o fatídico torneio de luta.

A série, então, traz o universo de Karatê Kid ao mundo atual, no qual, não é mais aceitável apoiar a violência gratuita, os “valentões” são vistos como vilões, o bullying é algo combatido, mulheres querem direitos iguais e que existem redes sociais.

Mesmo que boa parte dos discursos de Cobra Kai não sejam exatamente progressistas, a série reinsere o mundo das lutas de caratê, que eram populares nos Estados Unidos em 1980, no mundo contemporâneo. Miguel Diaz (Xolo Maridueña), o primeiro aluno de Lawrence, por exemplo, é filho de uma mãe solteira e imigrante hispânica.

No fundo, Cobra Kai segue sendo uma disputa entre Daniel San e Johnny Lawrence, mas em outras bases, que permitem uma leitura mais complexa dos dois personagens, sem as caricaturas do vilão e do mocinho. Certamente, uma trama mais complexa do que há de 30 anos.

Netflix/Divulgação

Com esse novo “uniforme”, Cobra Kai causa, nas novas gerações, o mesmo efeito que Karatê Kid causou nos jovens dos anos 1980 e 1990 – afinal, o filme passou diversas vezes na televisão. Juntando os dois públicos, o novo seriado tornou-se o mais assistido da plataforma.

Nos sites especializados, como o Rotten Tomatoess, Cobra Kai teve aprovação de 94% da crítica e 96% da audiência. Dado o sucesso, a Netflix confirmou a terceira temporada – os dois primeiros anos já estão disponíveis na plataforma.