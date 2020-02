Cobradores de vans trocam socos na BR-316, em Castanhal

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta sexta-feira ( 21), a operação “ASFIXIA” a qual foram fiscalizados três estabelecimentos comerciais (bares) que foram fechados por não possuírem licença/alvará de funcionamento. A ação resultou na prisão em flagrante, de uma pessoa, pela prática do crime de fornecer/vender, bebida alcoólica à criança ou adolescente, previsto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A operação ocorreu no municipio de Água Azul.

Durante a operação foram realizadas abordagens e checagem de pessoas e veículos, além da fiscalização em estabelecimentos comerciais.

A operação visa previnir a prática de crimes no período carnavalesco e fiscalizar a prática de crimes contra crianças e adolescentes.

Coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), e Superintendência do Alto Xingu, a ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Água Azul do Norte, sob comando do delegado Carlos César e contou ainda, com apoio da Polícia Militar, sob comando do sargento da PM Davi, composta pelos Cabos Elilde Rodrigues de Oliveira, Elismael dos Reis Batista e o soldado Allison dos Reis Castro.