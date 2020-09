Colby Covington e Tyron Woodley travam encarada tensa na pesagem do UFC e não se cumprimentam

Lutadores integram o combate principal do evento deste sábado, em Las Vegas (EUA)

O clima de tensão pairou no ar nesta sexta-feira, durante a pesagem do UFC, em Las Vegas (EUA). Os desafetos Colby Covington e Tyron Woodley – rivais até mesmo no âmbito político da eleição americana -, que se enfrentam no evento deste sábado, travaram uma encarada intensa. Não houve empurrão, nem troca de ofensas, mas também não houve aperto de mãos na atividade, comandada por Dana White, presidente da organização.

Confira as imagens das encaradas do UFC Vegas 11

Quando começou a pesagem matinal, Tyron Woodley foi o primeiro a comparecer à atividade. “The Chosen One”, que marcou 77,5kg, ignorou o apelo do comissão para colocar a máscara no rosto e sequer posou para foto. Ele ostentou uma roupa e até uma faixa na cabeça com a famosa inscrição “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam). Em um intervalo de menos de seis minutos, Covington subiu à balança (77,5kg) e confirmou o duelo.

Colby Covington e Tyron Woodley: clima quente na encarada — Foto: Evelyn Rodrigues

Dono de um estilo descontraído, Johnny Walker (93.2 kg) adotou uma postura tranquila diante de Ryan Spann (93.2 kg). O brasileiro olhou o oponente de baixo para cima, porém, apertou as mãos em sinal de respeito.

Johnny Walker e Ryan Spann farão a terceira luta do card principal — Foto: Evelyn Rodrigues

Penúltima atleta a surgir no palco, Mackenzie Dern não teve problemas com o corte de peso (52.1 kg), assim como Randa Markos (52.3 kg). Quando ficaram frente a frente, não esquentaram o clima e deixaram para gastar energia no sábado.

Descontraída, Mayra Sheetara (56.9 kg) colocou as mãos na cintura ao fitar Mara Romero Borella (56.7 kg). A representante da Chute Boxe SP ameaçou dar um susto na italiana, que não esboçou reação, contudo arrancou um sorriso simpático de Dana White.

O Combate transmite o “UFC Covington x Woodley” neste sábado ao vivo, na íntegra e com exclusividade a partir das 17h45 (de Brasília), com o “Aquecimento Combate”. O SporTV 2 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha todo o evento em Tempo Real.

UFC: Covington x Woodley

19 de setembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Colby Covington (77.5 kg) x Tyron Woodley (77.5 kg)

Donald Cerrone (77.3 kg) x Niko Price (77.3 kg)

Khamzat Chimaev (185.5 kg) x Gerald Meerschaert (84.3 kg)

Johnny Walker (93.2 kg) x Ryan Spann (93.2 kg)

Mackenzie Dern (52.1 kg) x Randa Markos (52.3 kg)

Kevin Holland(83.9 kg) x Darren Stewart (84.1 kg)

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Jordan Espinosa (57.1 kg) x David Dvořák (56.9 kg)

Mirsad Bektic (65.5 kg) x Damon Jackson (65.5 kg)

Mayra ‘Sheetara’ Bueno (56.9 kg) x Mara Romero Borella (56.7 kg)

Jessica-Rose Clark (61.2 kg) x Sarah Alpar (61.4 kg)

Darrick Minner (66.2 kg) x T.J. Laramie (65.7 kg)

Journey Newson (61.2 kg) x Randy Costa (61.2 kg)

Andre Ewell (61 kg) x Irwin Rivera (61.4 kg)

Tyson Nam (61.7 kg) x Jerome Rivera (61.2 kg)