Com coronavírus, presidente da Fifa não garante realização da Euro; Uefa contesta

O caminho para buscar uma vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro já está traçado. Nesta segunda-feira, representantes dos 20 clubes participantes receberam a tabela da Série C 2020, que contará com uma novidade no formato de disputa, aprovada em conselho técnico na sede da CBF.

A primeira rodada do torneio nacional será disputada entre os dias 2 e 3 de maio, com dez confrontos. Serão dois grupos com dez times cada, que se enfrentam dentro do próprio grupo na primeira fase.

A abertura da Série C terá os seguintes confrontos:

Grupo A

Paysandu x Santa Cruz

Treze x Imperatriz

Manaus x Vila Nova

Ferroviário x Botafogo-PB

Jacuipense x Remo

Grupo B

São José-RS x São Bento

Brusque x Ypiranga

Ituano x Tombense

Boa Esporte x Volta Redonda

Londrina x Criciúma

A mudança no regulamento fica por conta da segunda fase. Nos anos anteriores, os clubes se enfrentavam em confrontos eliminatórios de quartas de final, que valiam o acesso e a classificação para as semis. A partir de 2020, o desempenho na primeira fase vale vaga em dois quadrangulares. O chaveamento envolve os quatro melhores colocados de cada grupo e se dá de forma alternada. De um lado, o 1º colocado do grupo A, o 2º colocado do grupo B, o 3º colocado do grupo A e o 4º colocado do grupo B. Do outro, o 1º colocado do grupo B, 2º colocado do grupo A, o 3º colocado do grupo B e o 4º colocado do grupo A. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso à Série B no ano seguinte. Os vencedores de cada grupo se classificam para a final.

Grupo A:

Botafogo-PB

Ferroviário

Imperatriz

Jacuipense

Manaus

Paysandu

Remo

Santa Cruz

Treze

Vila Nova

Grupo B:

Boa Esporte

Brusque

Criciúma

Ituano

Londrina

São Bento

São José-RS

Tombense

Volta Redonda

Ypiranga

Segunda-fase

Grupo 1

1º do B

2º do A

3º do B

4º do A

Grupo 2

1º do A

2º do B

3º do A

4º do B