Com Covid, filha de Silvio Santos tem piora e é hospitalizada

A diretora de TV Silvia Abravanel, filha do apresentador e fundador do SBT, Silvio Santos, teve uma piora em seu quadro de Covid-19 e precisou ser hospitalizada após uma queda em sua saturação de oxigênio na segunda-feira (5). A diretora do programa Bom Dia & Cia havia anunciado, no último dia 28 de março, que havia testado positivo para a doença.

– Desde sábado [3], me deu uma pioradinha aqui, nessa tal de Covid, essa coisa chata, mas estou bem. Tive que ser hospitalizada porque minha saturação caiu bastante, e aí deu uma piorada da sábado pra cá. Hoje acabei vindo pro hospital, mas, se Deus quiser, logo logo vou sair daqui – disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais.

Silvia também contou que chegou ao hospital sentindo muita dificuldade para respirar e que estava “muito ruim, muito fraca, debilitada”. A filha de Silvio Santos revelou que chegou ao centro médico “implorando para respirar”.

– Protegi todo mundo, todo mundo. E, por um erro de uma pessoa que não se cuidou direito, infectou várias outras pessoas. Cheguei muito mal, muito mal mesmo. Cheguei implorando pra conseguir respirar. A gente não dá valor pro ar que a gente respira até a gente não ter ele. Cheguei implorando pra respirar – afirmou Silvia.

Silvia também pediu que as pessoas não façam festas durante o período de pandemia e que valorizem as recomendações para evitar as contaminações pela Covid-19.

– Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele. É, meus amores, estou aqui agora, graças a Deus, conseguindo respirar melhor! Mas também estou aqui pra implorar para que vocês fiquem em casa, implorar para que respeitem Deus e… todos os profissionais da saúde. Fiquem em casa! Não tá mais legal nem engraçado tudo isso – completou ela.

