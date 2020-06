Com dinheiro bloqueado, Remo é questionado na justiça e pode atrasar salários

Clube busca desbloquear R$500 mil para pagar salários de atletas, comissão técnica e funcionários

Sem jogos e sem receita, o Remo tenta, via justiça, reaver R$500 mil referente ao patrocínio do Governo do Estado para a Série C.

O clube, por meio do seu advogado e do presidente Fábio Bentes, participou de uma audiência por videoconferência, sendo que os azulinos foram cobrados por documentos em relação a comprovação de pagamentos de funcionários.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Fábio Bentes confirmou a cobrança da documentação, porém, eliminou as chances de problemas, já que o clube está cumprindo com suas obrigações durante a atual gestão.

“Uma coisa não está condicionada a outra e nem pode estar. Estamos em dia com os salários, os comprovantes até fevereiro de 2002 já estavam no processo, mas uma dúvida do Ministério Publico do Trabalho com relação a um funcionário, que não trabalha mais no clube, já foi esclarecida, por isso não tinha comprovante, já que não era mais funcionário, seria a única coisa antes de janeiro de 2020”, disse.

Bentes explicou que existem dois processos. Em um deles, foi solicitado, pelo Ministério Publico, documentos, contudo, com a pandemia, o Remo permaneceu fechado e com parte dos funcionários afastados, mas que o clube tratou de atender a solicitação.

“Foi pedido para acrescentar em outro processo os comprovantes de pagamento depois de fevereiro, que foram pagos. Por uma questão operacional, já que o clube está fechado ,isso não tinha sido incluído ainda. Em alguns casos, faltavam pegar assinatura do funcionário, outros não nem foram receber e eles pediram e providenciamos ontem (segunda-feira, 08) mesmo. Como fomos notificados na quinta-feira da semana passada, tivemos apenas um dia útil para correr atrás. Conseguimos uma boa parte e o que ficou faltando foi entregue”, frisou.

O mandatário azulino esclareceu que o Remo não está com salários atrasados, porém preocupa a demora em liberar o recurso de R$500 mil, já que nesta semana o mês de maio vence e o clube não possui dinheiro para honrar os compromissos.

“Estamos totalmente em dia só que está tendo uma distorção, mas o fato é que estamos aguardando o despacho do juiz. São dois processos distintos, um na vara centralizada que não trata de salários atuais e tem o processo dos constantes atrasos de salários e que conseguimos regularizar. Tivemos uma audiência sobre o caso e vamos aguardar, se achar que falta algo, vamos atrás . Isso é o nosso papel, só estamos preocupados com o prazo, pois nessa semana vence o salário e não temos dinheiro para pagar e estamos atrás desse recurso”, finalizou.