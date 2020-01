Com direito a festa de torcedores, Gabigol desembarca no Rio de Janeiro após acerto com o Flamengo

O Flamengo acertou a permanência de Gabriel Barbosa. O Rubro-Negro comprou o jogador após longa negociação com a Inter de Milão. Depois de ser anunciado pelo clube carioca, o artilheiro desembarcou na manhã desta terça-feira (28) no Rio de Janeiro.

Gabigol foi protegido por seguranças, pois diversos torcedores compareceram no aeroporto para festejar a permanência do ídolo. O atacante não concedeu entrevista e foi direto para um carro particular que o esperava no local.

O Flamengo comprou Gabriel Barbosa por cerca de R$ 76 milhões. O Rubro-Negro adquiriu 90% dos direitos econômicos do atleta. Em 2019, a negociação girava em torno de R$ 73 milhões, por 80% do atacante. Com isso, os dirigentes do Fla conseguiram comprar mais 10% do jogador com acréscimo de R$ 3 milhões.

Gabriel Barbosa, de 23 anos, foi destaque do Flamengo em 2019. Ele entrou em campo em 59 partidas, balançou as redes em 43 oportunidades e deu 12 assistências. O artilheiro assinou com o time carioca por cinco temporadas.